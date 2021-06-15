الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين تتهم الناتو بالمبالغة في «نظرية التهديد الصيني»

الناتو
الناتو

اتّهمت بكين حلف شمال الأطلسي “الناتو" اليوم الثلاثاء، بالمبالغة بـ"نظرية التهديد الصيني" والسعي إلى "خلق مواجهات"، وذلك غداة إعراب قادة دول الحلف في قمة ببروكسل عن "قلقهم" حيال الطموحات الصينية التي تشكّل "تحدّيات لأسس النظام الدولي".


ودعت البعثة الصينية لدى الاتّحاد الأوروبي في بيان الحلف الأطلسي إلى “النظر إلى نموّ الصين بعقلانية، والتوقّف عن المبالغة بـ”نظرية التهديد الصيني" بأشكال مختلفة، وعدم استخدام المصالح المشروعة للصين وحقوقها القانونية كذرائع للتلاعب بسياسات المجموعة".


واتّهمت البعثة الحلف بالسعي إلى "خلق مواجهات بشكل مفتعل".


في ختام قمّتهم الاثنين في بروكسل، أعرب قادة دول حلف الأطلسي عن قلقهم حيال روسيا وكذلك الصين. 

 

وأكّد الحلفاء أنّ "طموحات الصين المعلنة وسلوكها المتواصل تشكّل تحدّيات لأسس النظام الدولي المستند إلى قواعد، وفي مجالات لها أهميتها بالنسبة إلى أمن الحلف".


رأت البعثة الصينية أن اتهامات حلف الأطلسي "افتراءٌ على التطور السلمي الذي أحرزته الصين وسوء تقدير للوضع الدولي ودوره (الحلف) واستمرارا لعقلية الحرب الباردة".


وتملك الصين رؤوساً نووية أقلّ بعشرين مرة مما تملكه الدول الأعضاء في حلف الأطلسي.


وحاول الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ التخفيف من وطأة الإعلان النهائي للقمة فقال إنّ "الصين ليست خصمنا أو عدوّنا. لكن علينا أن نواجه التحديات التي تطرحها الصين على أمننا".


من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ "روسيا والصين تسعيان لزرع الشقاق في ما بيننا، لكنّ تحالفنا متين. حلف شمال الأطلسي موحّد والولايات المتّحدة عادت".

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