المعارضة اليابانية تقدم اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة «سوجا»

قدمت المعارضة اليابانية اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، قبل أكثر من شهر من موعد انطلاق أولمبياد طوكيو.

ومع ذلك، يتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة سوجا وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" بأغلبية في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يؤدي إلى ذلك إلى عدم نجاح الإجراء خلال تصويت اليوم الثلاثاء.

وكان معسكر المعارضة المنقسم، قد دعا في وقت سابق مجلس الوزراء إلى تمديد الدورة البرلمانية الحالية المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء ، لكن مطلبهم قوبل بالرفض.

ومن بين الانتقادات الموجهة إلى سوجا من المعارضة خططه للمضى قدما في أوليمبياد طوكيو المقرر أن يبدأ يوم 23 يوليو بالرغم من جائحة كورونا.

ولا تزال العاصمة تخضع لحالة الطوارىء حتى يوم الاحد .

ولم يستبعد سوجا حل البرلمان في وقت مبكر إذا واجه تصويتا ناجحا بحجب الثقة عنه. غير أنه قال إن مكافحة الجائحة لها الأولوية .

وتنتهي ولاية سوجا كزعيم للحزب ورئيس للوزراء في 30 سبتمبر، ويتعين عليه الدعوة إلى انتخابات مجلس النواب في موعد أقصاه 21 أكتوبر.



ويعتقد مراقبون أنه من المحتمل أن ينتظر سوجا حتى تنتهى دورة ألعاب طوكيو قبل الدعوة الى اجراء انتخابات .

وفي وقت سابق .. أظهر استطلاع جديد للرأي العام في اليابان، أن دعم المواطنين لرئيس الوزراء «يوشيهيدي سوجا» وصل إلى أدنى مستوياته منذ توليه منصبه قبل حوالي ثمانية أشهر، في ضوء قراره بتمديد حالة الطوارئ للسيطرة على إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) المتزايدة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية.

وكشف الاستطلاع، الذي نقلته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، عن أن 40% من المشاركين قالوا إنهم يؤيدون سوجا، وذلك بانخفاض 4.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق.. وردا على سؤال عما إذا كانوا يوافقون على تعامل حكومته مع جائحة فيروس كورونا، قال 63% إنهم لم يوافقوا، بزيادة 13 نقطة مئوية.