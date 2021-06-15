الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-6-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء الموافق 15-6-2021، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وقال الخبراء- في بيان، اليوم- إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. 

 

وأشاروا إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 32 20
الإسكندرية 28 20
وادي النطرون 31 21
طنطا 32 20
شبين الكوم 32 20
دمنهور 31 20
بلطيم 28 21
مطروح 27 20
السلوم 28 19
سيوة 32 19
بورسعيد 28 22
دمياط 27 21
الزقازيق 32 20
المنصورة 32 20
الإسماعيلية 33 19
السويس 32 20
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 32 22
نخل 31 17
نويبع 34 26
طابا 32 22
كاترين 31 22
الطور 31 24
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 27
مرسى علم 35 26
الفيوم 33 21
بني سويف 33 21
المنيا 33 22
أسيوط 34 22
سوهاج 35 23
قنا 36 25
الأقصر 38 26
أسوان 38 26
إدفو 38 27
أبوسمبل 37 26
الوادي الجديد 37 27
شلاتين 37 25
أبورماد 36 26
حلايب 35 26
رأس حدربة 35 26


أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى
مكة 42 29
المدينة 44 31
الرياض 44 30
المنامة 39 32
أبوظبى 40 30
الدوحة 45 32
الكويت 48 33
دمشق 34 14
بيروت 27 25
عمان 29 16
القدس 25 19
غزة 28 20
بغداد 44 27
مسقط 38 32
صنعاء 28 15
الخرطوم 38 29
طرابلس 28 20
تونس 32 21
الجزائر 27 22
الرباط 23 17

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