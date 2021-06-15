الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع النفط مع تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا مع استمرار المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران.


وارتفع مزيج برنت 43 سنتا ما يوازي 0.6 بالمئة إلى 73.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن ارتفع 0.2 في المئة أمس الاثنين.


وصعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر، إذ زاد 41 سنتا ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 71.29 دولار.

 

وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.


واستؤنفت يوم السبت في فيينا المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب أطراف أخرى في اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي. ووصف الاتحاد الأوروبي المحادثات بأنها "مكثفة".


ومن شأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق أن تمهد الطريق لرفع العقوبات عن إيران بما سيمكنها من استئناف تصدير النفط. 


وقالت آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة "من غير المرجح على نحو متزايد على ما يبدو أن نرى الولايات المتحدة تنضم إلى الاتفاق النووي الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذا الأسبوع".


وفي وقت سابق .. قالت وكالة الطاقة الدولية إنه ينبغي على منظمة أوبك وحلفائها في مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج للوفاء بالطلب المتعافي.

 

وتقيد أوبك+ الإنتاج لتدعم الأسعار بعدما قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب في 2020 وأكدت على التزام قوي بالإنتاج المستهدف المتفق عليه في مايو.

 

وقالت الوكالة "أوبك+ تحتاج إلى رفع الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية".

 

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأنشطة الاقتصادية حول العالم.

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