اليابان تدرس توسيع نطاق المؤهلين للتطعيم ضد كورونا للفئة العمرية الأقل من 65 عامًا

قال مصدر حكومي في اليابان اليوم /الثلاثاء/ أن مراكز التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد تخطط لتوسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للتطعيم ضد كوفيد؛ لتشمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا بعد غد /الخميس/، وذلك في حملة موسعة لملء خانات الحجز الشاغرة.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وزارة الدفاع أنشأت مراكز تطعيم شاملة في العاصمة طوكيو ومقاطعة أوساكا شهر مايو الماضي؛ لتطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والذين يعيشون في سبع مقاطعات في منطقتي العاصمة وكانساي.



لكن بما أن خانات الحجز للفترة حتى 27 يونيو ظلت شاغرة إلى حد كبير، وسعت وزارة الدفاع اليابانية الأسبوع الماضي نطاق قبول الأشخاص من جميع أنحاء البلاد.



ولعدم إهدار اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، تدرس اليابان الآن أيضًا إزالة قيود العمر للسماح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 بتلقي اللقاحات في مراكز التطعيم الجماعي.

وقال المصدر الحكومي إنه من المتوقع أن تتخذ الوزارة قرارًا رسميًا حيال هذا الأمر في وقت لاحق من اليوم.

و في سياق متصل ، أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.