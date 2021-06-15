الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمريكى المعتقل فى روسيا بتهم تجسس يوجه نداءً إلى بايدن

بول ويلان
بول ويلان

طالب المواطن الأمريكي المعتقل في روسيا بتهم التجسس بول ويلان، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، عبر تسجل صوتي أن يعيده إلى وطنه.


ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ديفيد ويلان شقيق الأمريكي المسجون في تسجيل صوتي لشقيقه جرى يوم 30 مايو الماضي خلال مكالمة هاتفية أجراها في حينه مع والديه، أوضح فيه أن شقيقه ويلان طلب نشر التسجيل قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي تستضيفها جنيف يوم 16 يونيو.


وقال بول ويلان - في التسجيل - "الرئيس بايدن، بعد 30 شهرا من الاعتقال غير العادل من قبل الحكومة الروسية، ما يعد أطول بمرتين من فترة احتجاز رهائن أمريكيين في طهران (1979-1981)، أناشدكم بإنهاء هذه القضية لدبلوماسية الرهائن".


ونفى ويلان من جديد ذنبه مصرحا: "لم يتم ارتكاب أي جريمة تجسس. والعملية القضائية التي لم تشمل أي أدلة تؤكد هذا الأمر".


ووصف ويلان اعتقاله بأنه "اختطاف سائح أمريكي"، مشيرا إلى أن المشرعين والمواطنين الأمريكيين يدعون إلى "تحريره".


وقال: "من فضلكم، أعيدوني إلى وطني لعائلتي وكلبي فلورا، مكاني هناك. شكرا يا سيدي الرئيس على نيتكم لإعادتي إلى وطني".


وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - في وقت سابق - أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة لكن دون أن تشمل ويلان.


واحتجزت السلطات الروسية ويلان، الذي لديه الجنسيات الأمريكية والكندية والإيرلندية والبريطانية وسبق أن خدم في قوات المشاة البحرية الأمريكية، في أغسطس 2018، وتمت لاحقا إدانته بتهم التجسس مع إصدار قرار بسجنه مدة 16 عاما.


وتتحدث بعض وسائل الإعلام الأمريكية قبل القمة حول إمكانية تبادل الطرفين ويلان المحتجز في روسيا مقابل المواطن الروسي، رجل الأعمال، فيكتور بوت، المعتقل في الولايات المتحدة منذ عام 2012 بتهم التآمر بهدف قتل مواطنين أمريكيين وتقديم دعم مادي للإرهاب، ويقضي حاليا عقوبة سجن مدتها 25 عاما.

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