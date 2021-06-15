قادة الأعمال فى كندا يطالبون بخطة لإعادة فتح الحدود والاقتصاد

دعا قادة الأعمال في كندا، اليوم الثلاثاء، الحكومة الكندية إلى وضع خطة شاملة على الفور لإعادة فتح الاقتصاد والحدود الدولية جنبا إلى جنب مع عملية توزيع اللقاحات.



وأكد الأعضاء المشاركون في طاولة مستديرة للسفر والسياحة الكندية - في مؤتمر صحفي - أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تستجيب لنصائح لجنة الخبراء الاستشارية الشهر الماضي والسماح للأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل بدخول البلاد.



وقال رئيس الوزراء جستن ترودو - أمس - إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة السبع بشأن تخفيف القيود على الحدود، لكنه لم يلمح إلى أنه تم الاتفاق على جدول زمني أو تفاصيل أخرى.



ووصف بيرين بيتي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الكندية ، كندا بأنها تخلفت عن الدول الأخرى في إخفاقها في تقديم خطة إعادة فتح كاملة تتضمن معدلات التطعيم ومعايير أخرى.



وقال بيتي: "نحن متخلفون كثيرا عن البلدان الأخرى. المفارقة الكبيرة هنا هي أن كندا رائدة على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر باللقاحات الأولى، والتطعيمات الأولى. ومع ذلك ، فإننا متخلفون عن العالم عندما يتعلق الأمر بوضع خطة لإعادة الفتح".



واستشهد بيتي بـ "خطة منهجية" لفتح الحدود في الاتحاد الأوروبي وتوقعات بحدوث انتعاش كبير في السفر داخل الولايات المتحدة بعد أن أعلنت هيئة سلامة النقل عن أرقام قياسية لركاب الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وقال رئيس حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي، جون هورجان، إن ترودو دعا رؤساء الوزراء لعقد اجتماع يوم الخميس لمناقشة إعادة فتح الحدود برا وجوا وبحرا.



وخسر قطاعا السياحة والسفر المليارات على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية وسط تحذيرات السفر المستمرة وإغلاق الحدود بسبب الوباء.



ومن المقرر حاليا أن تنتهي صلاحية إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، السارية منذ 20 مارس وتجدد شهريا، يوم الاثنين المقبل دون أي كلمة حتى الآن بشأن تمديد هذا الإغلاق.