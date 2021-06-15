«الجمهورية» تلقى الضوء على تطوير العلاقات بين مصر وفرنسا

أبرزت صحيفة الجمهورية، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تطور العلاقات المشتركة التي تجمع مصر وفرنسا.

وتحت عنوان (تعظيم الشراكة المصرية الفرنسية)، قالت إن تطوير العلاقات والعمل المشترك بين مصر وفرنسا يسير وفق منظومة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات؛ بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، وفي ضوء السياسة المصرية التي تتسم بالرشد والتوازن من أجل تحقيق التعاون والأمــن والاستقرار و السلام والتنمية لكافة الشعوب.

وأضافت الصحيفة أنه في هذا الإطار يأتي ترسيخ دعائم التعاون الثنائي المشترك بين مصر و فرنسا فى مختلف المجالات بصفة عامة والملف الاقتصادي و التجاري والاستثماري، بصفة خاصة؛ حيث يحتل هذا الملف الأولوية في علاقات البلدين لاسيما وأن ركائز هــذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة؛ خاصة في ضـوء السوق المصرية الواعدة و الواسعة، والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها وكذلك محفزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال المتطور والفرص الاستثمارية الهائلة فى المشروعات القومية العملاقة ومحور تنمية قناة السويس والمدن الجديدة التي يجري إنشاؤها وتنفيذها في أنحاء الجمهورية.

واختتمت الصحيفة مقالها الافتتاحي بالتأكيد على أن التعاون المشترك بين مصر وفرنسا يدعم قواعد الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة بأسرها.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الأحد الماضي وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، بحضور عدد من وزراء مصرو أكد الوزير الفرنسي أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وحرص بلاده على تعزيز وتنوع الاستثمارات.