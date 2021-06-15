مقتل عامل فى متجر بولاية جورجيا الأمريكية بسبب الكمامة

قالت ميلودي مادوكس، قائدة شرطة مقاطعة ديكالب بولاية جورجيا الأمريكية، إن عاملا بمتجر قُتل برصاص أحد الزبائن في خلاف على وضع الكمامة، وذلك قبل إصابة المسلح في تبادل لإطلاق النار مع حارس المتجر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضافت مادوكس في مؤتمر صحفي إن حارس المتجر أُصيب في الحادث الذي وقع في متجر بيج بير بمقاطعة ديكالب.

وقالت: "حدث ذلك بسبب كمامة. لا أعرف إذا كانوا يضعونها أم لا".

وكان هناك عدة أشخاص بالمتجر عندما نشب الخلاف على وضع الكمامة ليقوم المسلح بإشهار سلاحه وإطلاق النار على العامل. وقالت مادوكس إن حارس الأمن فتح النار عليه وأصابه.

ويمكن أن تطلب الشركات والمتاجر وغيرها من الأعمال في ولاية جورجيا من العملاء وضع الكمامة للحد من انتشار كوفيد-19 لكن يُحظر عليها إلزامهم بذلك، وفقا لأوامر تنفيذية أصدرها حاكم الولاية الجمهوري براين كيمب.

ولم تكشف مادوكس عن أي أسماء. وقالت إن الثلاثة نُقلوا على الفور إلى المستشفى، حيث يرقد الحارس في حالة مستقرة بعد إصابته برصاصتين.

وعلى صعيد آخر، أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.