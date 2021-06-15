الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تدعو إلى دعم وقف إطلاق النار بشكل فورى

ليبيا
ليبيا

أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ضرورة دعم الحكومة الليبية المؤقتة لعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتام، في وقت تستمر فيه الجهود لتثبيت الهدنة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها، إن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التقت، صباح الاثنين، بمقر وزارة الخارجية أعضاء لجنة 5+5 للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والمقرر في 23 من الشهر الجاري".

وأضافت أن "أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء على ضرورة دعم الحكومة، والخارجية تحديدا، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملا وبأسرع وقت ممكن، بدءا من البند الأول من الاتفاق فتح الطريق الساحلي، وذلك كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ومن ثم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيدا للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة".

وأشارت إلى أن المنقوش "أكدت دعمها الكامل لعمل اللجنة وجهود أعضائها العشرة في مساعيهم لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي فيها، مشددة على أن لا تهاون تجاه هذا المبدأ الوطني".

وأوضحت الوزارة أنها "تعمل داخليا وخارجيا على وضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ، وفتح الطريق الساحلي قبل مؤتمر برلين، والذي ستسعى جاهدة فيه لحشد الدعم الدولي لتنفيذ كامل اتفاق وقف أطلاق النار، وتحقيق الاستقرار الأمني، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية لضمان تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية، وصولا للانتخابات نهاية العام".

وعلى صعيد آخر، أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أمس الإثنين، أن استمرار الأزمة في ليبيا له تداعيات مباشرة على الاستقرار الإقليمي وأمن جميع الحلفاء مرحبا في الوقت ذاته بالتقدم المحرز في ليبيا بما في ذلك اعتماد سلطة تنفيذية مؤقتة  ضمت المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأشاد حلف الناتو في بيان له خلال اجتماعه في بروكسل، بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.

ودعا حلف شمال الأطلسي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي من أجل انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة.

 

تعاون لقاء العسكري انسحاب وزارة الحكومة وزارة الخارجية برلين

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