بايدن يلتقى أبرز مسئولى الاتحاد الأوروبى لوضع أهداف التحديات العالمية

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن أبرز مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في محاولة لوضع أهداف مشتركة للتحديات العالمية مثل الجائحة، والموقف من الصين.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، ستستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، بايدن في بروكسل، لبدء التعامل مع جدول أعمال حافل لمحادثاتهم.



ومن المتوقع أن يستعرض جزء كبير من الاجتماع إعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي بعد سنوات متوترة في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحتى الآن كانت القضايا التجارية سببا فى توتر كبير بين الشريكين . ولكن وفقا لمسؤول بالاتحاد الاوروبى فإن اليوم الثلاثاء قد يشهد انفراجة.

ومنذ 16 عاما، دخل الحلفاء في نزاعات حول الرسوم الجمركية المتبادلة على جبهات مختلفة، ومع ذلك، قال المسئول بالاتحاد الأوروبي إن أحد الخلافات التجارية يمكن أن تتم تنحيته بشكل شبه دائم.



وقال المسئول إنه "من المرجح إلى حد ما" أن يوقع الجانبان على اتفاق متعدد السنوات لإلغاء جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بنزاع الطيران بينهما.



ويمكن أن يكون الجزء المحوري الآخر من مناقشتهم هو كيفية التعاون بشكل أفضل فيما يتعلق بجائحة كوفيد .19





إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.