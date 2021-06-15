الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دعوة أممية للهدوء فى البيرو بانتظار صدور نتائج الانتخابات الرئاسية

ميشيل باشليه
ميشيل باشليه

دعت المفوّضة العليا للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى "الهدوء لتجنّب حدوث انقسامات اجتماعية جديدة" في البيرو التي ما زالت تنتظر صدور النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 يونيو.


وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت باشليه في بيان "يُقلقني كيف أنّ ما ينبغي أن يكون احتفالاً بالديمقراطية يتحوّل إلى بؤرة انقسام تتسبّب بشرخ متزايد في المجتمع البيروفي"، وأضافت "أدعو إلى التفكير والهدوء واحترام القيم الديمقراطية".


وأتت دعوة المفوّضة العليا بعد ثمانية أيام من إدلاء الناخبين في البيرو بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي لم تصدر نتائجها النهائية بعد لكنّ الفارق بين المرشّحين اليساري المتشدّد بيدرو كاستيّو واليمينية الشعبوية كيكو فوجيموري ضئيل للغاية.


وواصلت "لجنة تحكيم الانتخابات الوطنية" النظر في الطعون المقّدمة من كلا المرشّحين.


وأظهرت نتائج فرز 99.94% من الأصوات حصول كاستيو على 50.13% من الأصوات وفوجيموري على 49.86%، ما يعني أنّ المرشّح اليساري متقدّم على منافسته اليمينية ب48 ألف صوت فقط.


وفوجيموري الملاحقة أمام القضاء بتهم فساد طعنت بهذه النتيجة وطلبت من اللّجنة الأربعاء إلغاء عشرات آلاف الأصوات.


ومن المفترض أن تعيد اللّجنة فرز الأصوات في 165 مكتب اقتراع، 151 منها بطلب من فوجيموري و14 بطلب من كاستيو.


ولم تحدّد اللّجنة أيّ موعد لصدور النتائج وهي تتعرّض لضغوط من كلا المعسكرين الذين يتظاهرون يومياً أمام مقرّها في وسط العاصمة ليما.


وكانت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الدول الأميركية أعلنت الجمعة أنها لم تسجّل وجود "مخالفات جسيمة" في الانتخابات الرئاسية في البيرو، واصفة سير الاقتراع بالـ"إيجابي".


من جهته دعا كاستيو أنصاره إلى "الاطمئنان" لأنه واثق من فوزه.

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