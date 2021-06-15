ضبط 390 مخالفة مرورية فى حملات مكثفة بالغربية

تمكنت إدارة مرور الغربية، من ضبط مخالفات متنوعة، في حملة على مدار مساء أمس الإثين، تم خلالها مصادرة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية المخالفة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عمرو رأفت مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بضبط 390 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، ومركبات بدون تراخيص.

وتضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 30 ألفا و600 جنيه غرامات فورية، ومصادرة دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كما تلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة بتحرير 49 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات عديدة كان من أبرزها أبرزها البيع بأزيد من التسعيرة، عدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، سلع منتهية الصلاحية، تلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري للمواطنين.

وبناء على المعلومات الواردة وتحريات الرقابة الإدارية والتي تفيد قيام بعض الأشخاص بمزاولة نشاط تصنيع وتعبئة وتغليف اللحوم المجمدة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا استخدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات ضمت مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقه رئيس قسم الرقابة بإدارة التموين ومفتشو قسم الرقابة التموينية.

تم ضبط 65 كيلو جرام لحوم وكبدة مجمدة وتم التحفظ على هذة الكمية على ذمة المحضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير 8 محاضر إثبات حالة ما يبن 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 7 - 8 - 9 - 10 -11 جرام في الرغيف الواحد، ومحضر لعدم وجود لوحه مواعيد المخبز مخالفين التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2020