الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 390 مخالفة مرورية فى حملات مكثفة بالغربية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

تمكنت إدارة مرور الغربية، من ضبط مخالفات متنوعة، في حملة على مدار مساء أمس الإثين، تم خلالها مصادرة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية المخالفة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عمرو رأفت مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بضبط 390 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، ومركبات بدون تراخيص.

وتضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 30 ألفا و600 جنيه غرامات فورية، ومصادرة دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كما تلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة بتحرير 49 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات عديدة كان من أبرزها أبرزها البيع بأزيد من التسعيرة، عدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، سلع منتهية الصلاحية، تلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري للمواطنين.

وبناء على المعلومات الواردة وتحريات الرقابة الإدارية والتي تفيد قيام بعض الأشخاص بمزاولة نشاط تصنيع وتعبئة وتغليف اللحوم المجمدة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا استخدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات ضمت مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقه رئيس قسم الرقابة بإدارة التموين ومفتشو قسم الرقابة التموينية.

تم ضبط 65 كيلو جرام لحوم وكبدة مجمدة وتم التحفظ على هذة الكمية على ذمة المحضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير 8 محاضر إثبات حالة ما يبن 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 7 - 8 - 9 - 10 -11 جرام في الرغيف الواحد، ومحضر لعدم وجود لوحه مواعيد المخبز مخالفين التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2020

وزارة التموين توك توك مباحث التموين بدون ترخيص بدون لوحات معدنية لوحات معدنية مخالفات حملة مكافحة منتهية الصلاحية مدير امن الإجراءات القانونية وزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط مخالفات متنوعة مخالفة مرورية أمن الغربية غير صالحة للاستهلاك لحوم غير صالحة الإدارة العامة لمرور الجهات المختصة دون ترخيص مرور الغربية التموين والتجارة الداخلية سلع مجهولة المصدر تشديد الرقابة مديرية التموين حملات مكثف رخصة قيادة التحفظ على المضبوطات شهادة صحية مكافحة جميع أساليب الغش التجاري مدير امن الغربيه ادارة مرور الغربيه

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

مصادر تكشف موعد انتهاء موجة كورونا الثالثة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.. "بيان النجاح"

نشاط الرئيس السيسى والمباحثات المصرية القطرية أبرز ما تناولته صحف اليوم

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية الجديدة توافق على مسيرة للقوميين اليهود فى القدس

الخارجية الإماراتية تبحث مع نظيرتها الإسرائيلية أوجه التعاون

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام