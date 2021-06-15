ترقية كاهنين لدرجة القمصية بإيبارشية بني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، القداس الإلهي أمس، بكنيسة دير السيدة العذراء في بياض ببني سويف.

وعقب صلاة الصلاة قام أسقف الكنيسة بترقية كل من القس أنطونيوس إسحق، والقس يسطس القمص متياس كاهنَي الكنيسة ذاتها لدرجة القمصية.

وشهدت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشاط رعوي مكثف من سيامة كهنة وشمامسة جدد، بالإضافة إلى ترقيات لعدد من الكهنة إلى رتبة القمصية، بالتزامن مع الاحتفال مع فترة الخماسين المقدسة.

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة، وهي الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يومًا من عيد القيامة المجيد.

ويعتبر واحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بها الكنيسة الأرثوذكسية، ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يومًا.