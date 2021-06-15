الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بايدن: ينبغى على أوكرانيا استيفاء بعض المعايير لكى تنضم للناتو

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يزال يتعين على أوكرانيا استيفاء العديد من المعايير، حتى تتمكن من أن تصبح عضوا كاملا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يسعى إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.


وأوضح بايدن - خلال مؤتمر صحفي بقمة حلف الناتو نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه "يعتمد الأمر على ما إذا كانت أوكرانيا تستوفي المعايير أم لا، والحقيقة هي أنه لا يزال يتعين عليها القضاء على الفساد واستيفاء معايير أخرى للدخول في خطة العمل".


وأضاف الرئيس الأمريكي "سنفعل كل ما في وسعنا لتتمكن أوكرانيا من الاستمرار في مواجهة التصرفات الروسية، موضحا أن انضمام أوكرانيا للناتو لا يعتمد عليه فقط بل يعتمد على الحلف والتصويت".


وكان زيلينسكي قد قال في تصريحات إعلامية في وقت سابق من اليوم إنه يبحث عن إجابة واضحة بنعم أو لا من بايدن حول ما إذا كان سيتم قبول أوكرانيا كعضو كامل العضوية في الناتو.

 

 وعلى صعيد آخر، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين في الولايات المتحدة الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أن يحصلوا عليه في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى وفاة ما يقرب من 600 ألف شخص في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس.


وقال بايدن: "لقد أحرزنا تقدما هائلا في الولايات المتحدة، الكثير من المناطق والولايات تعود إلى طبيعتها وانتعاشنا الاقتصادي يقود العالم، كما أن عدد الإصابات والوفيات ينخفض بشكل كبير ولكن لا يزال هناك الكثير من الوفيات"، مشيرا إلى أن متوسط الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة لا يزال يبلغ حوالي 370 حالة يوميا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.


كما ناشد بايدن الأمريكيين الذين لم يحصلوا على اللقاح أن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن، وقال: "إذا لم يتم تطعيمك احصل على التطعيم في أسرع وقت ممكن، لدينا الكثير من جرعات اللقاح، كما أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للتغلب على هذا الفيروس، والآن ليس الوقت المناسب لترك حذرنا".

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