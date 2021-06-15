30 يوليو.. انطلاق فعاليات مهرجان الأسرات الجامعية «تشدد وتشجع 2021»

أعلنت اللجنة المنظمة لـ"مهرجان الأسرات الجامعية" التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن افتتاح مهرجان الأسرات الجامعية، تحت رعاية الأنبا موسى أسقف عام للشباب، بشعار "تشدد وتشجع ٢٠٢١"، وذلك يوم 30 يوليو ببيت كرمة الوادي بوادي النطرون.

ويشارك في لقاء افتتاح مهرجان الأسرات الجامعية عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من بينهم الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة.

ويضم اليوم مسابقة اكتشاف المواهب (Open Mic) ومعارض المنتجات اليدوية والاكسسوارات، ومنتجات أخرى متنوعة.

وأشارت اللجنة المنظمة للقاء افتتاح مهرجان الاسرات الجامعية، في بيان لها، إلى أنه يفضل لكل من سيتواجد به أن يكون سبق وأخذ التطعيم ضد فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع، مؤكدة أنه سيتم أخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أهمها التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجات حرارة الحضور قبل بداية اللقاء.

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة، وهي الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة.