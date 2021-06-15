الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تطلب من إسرائيل تسليمها دبلوماسيا سابقا متهما بالاغتصاب

المكسيك
المكسيك

أعلنت النيابة العامة في مكسيكو أنّ السلطات المكسيكية طلبت من نظيرتها الإسرائيلية تسليمها الكاتب والدبلوماسي السابق أندريس رومر المطلوب للقضاء المكسيكي بتهم ارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية،  قالت المدّعية العامّة في مكسيكو إرنستينا جودوي في رسالة مصوّرة: "نأمل أن يتمّ توقيفه و نقله إلى المكسيك حتّى يتمكّن من المثول أمام قاض في أسرع وقت ممكن".


ورومر (57 عاماً) الذي يحمل الجنسيّتين المكسيكية والإسرائيلية، هو كاتب و قنصل سابق للمكسيك في سان فرانسيسكو بالولايات المتّحدة كما كان سفيراً لليونيسكو للنوايا الحسنة.


وأضافت المدّعية العامّة أنّ طلب تسلّم هذا المطلوب قُدّم إلى السلطات الإسرائيلية بموجب "مبدأ التعامل بالمثل الدولي" و هو يحظى بدعم من وزارة الخارجية و النائب العام المكسيكيّين.


وكانت النيابة العامة المكسيكية أعلنت في وقت سابق أنّ رومر، مطلوب من قبل الإنتربول بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقّه السلطات القضائية المكسيكية.


ووفقاً لمجموعة حقوقية متخصّصة بالدفاع عن حقوق النساء فإنّ عدد الاتّهامات الموجّهة إلى الدبلوماسي السابق يناهز الـ60، و قد وجّهت أول هذه الاتّهامات إليه في فبراير الراقصة المكسيكية إيتزل شناس التي اتّهمته بالاعتداء جنسياً عليها.


لكنّ القنصل السابق نفى في تغريدة على تويتر "بشكل قاطع" هذا الاتّهام الأول، غير أنّه ما لبث أن انسحب من مواقع التواقع الاجتماعي بعد أن كرّت سبحة الاتّهامات الموجّهة إليه.


وتوالت الاتّهامات التي وجّهتها إلى الدبلوماسي السابق نساء عديدات قلن إنّه لمسهن بشكل غير لائق عندما كان يستدعيهن لمقابلته، سواء في منزله أو في مكتبه، بذرائع مهنية.


وقطعت اليونيسكو صلاتها بهذا الدبلوماسي السابق بعد أن كثرت الاتّهامات الموجّهة إليه.

إسرائيل اغتصاب متهم دبلوماسي تسليم اغتصاب ا المكسيك

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