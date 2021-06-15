الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق فعاليات مدرسة الشمامسة بإيبارشية منفلوط.. اليوم

الأنبا ثاوفيلس أسقف
الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مدرسة "أريبصالين" للشمامسة، بإيبارشية منفلوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس والجامعات.

 

ويترأس الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، صلوات القداس الافتتاحي لمدرسة الشمامسة، وذلك بكنيسة القديس مارجرجس بمنفلوط.

 

وتستهدف مدرسة الشمامسة مشاركة  الأطفال والشباب الأقباط بالإيبارشية، وذلك بهدف تعليمهم الألحان القبطية التي ترتل خلال صلوات القداسات الروحية، وأيضاً لتأهيلهم لسيامتهم كشمامسة بالكنائس بمختلف الرتب الكنسية.

 

وتطبق الكنيسة خلال فعاليات مدرسة الشمامسة ، كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

 

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

 

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة، وهي الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة.

 

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يومًا من عيد القيامة المجيد.

 

ويعتبر واحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بها الكنيسة الأرثوذكسية، ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يومًا.

مدرسة الشمامسة الكنيسة البابا تواضروس الأنبا ثاوفيلس

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