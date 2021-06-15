الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق احتفالات دير السيدة مريم بالجنادلة فى أسيوط

كنيسة
كنيسة

انطلقت احتفالات دير السيدة العذراء مريم بالجنادلة بأبوتيج في أسيوط، والتي تستمر حتى يوم 27 يونيو الجاري، وذلك تحت رعاية الأنبا أنداروس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوتيج وتوابعها .

وأشار الدير، في بيان له، إلى أنه سينظم قداسات يومية، ونهضة روحية مسائية خلال فترة الاحتفالات، بجانب إقامة صلوات المعمودية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، من الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد بين الحضور طوال فترة التواجد بالدير.

ويستضيف الدير عددًا من كهنة كنائس الإيبارشية خلال فترة النهضة الروحية وصلوات القداسات اليومية التي تقام بالدير بفترة الاحتفالات، وذلك احتفالًا بعيد تذكار معجزة العذراء حالة الحدي .

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة، وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة، وهي الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يومًا من عيد القيامة المجيد.

الكنيسة دير الجنادلة احتفالات السيدة العذراء مريم فعاليات

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