الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الكندى يختتم مشاركته فى قمة حلف الناتو ببروكسل

جستن ترودو
جستن ترودو

 أكد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، التزام بلاده الثابت تجاه الناتو وقيم الحلف، بما في ذلك الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.


وسلط ترودو الضوء - وفق بيان صادر من مكتبه - على مساهمات بلاده وقيادتها داخل الناتو، بما في ذلك قيادتها لمجموعة المعارك المعززة في لاتفيا، ولمجموعة البحرية الأولى لحلف الناتو، بالإضافة إلى مساهماتها في بعثة العراق وقوة كوسوفو التابعة للناتو.


كما أعلن رئيس الوزراء الكندي عن مساهمة كندا بمبلغ مليون دولار في الصندوق الاتئماني لحلف الناتو لدعم عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، بهدف زيادة سلامة وأمن حفظة السلام المنتشرين في عمليات الأمم المتحدة للسلام في جميع أنحاء العالم.


وإدراكًا للتهديدات الإلكترونية الواسعة والمتطورة التي تواجه الحلفاء، أكد زعيم الحزب الليبرالي الحاكم أن كندا توفر تأثيرات إلكترونية لحلف شمال الأطلسي، وتساعد هذه المساهمة في تشكيل كيفية دمج العمليات الإلكترونية في مهام وعمليات الناتو.


يشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اختتم اليوم، مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي عقدت في بروكسل في بلجيكا، حيث ناقش القادة التهديدات والتحديات التي تؤثر على الأمن عبر الأطلسي والجهود المشتركة لتعزيز الالتزامات المشتركة للحفاظ على أمن شعوبهم. كما رحب القادة بأجندة الناتو 2030 التي وصفها بأنها ستعمل على ملائمة الناتو لمواجهة التحديات الأمنية المتطورة، بما في ذلك التداعيات الأمنية لتغير المناخ.

وعلى صعيد آخر، أكدت فرنسا وكندا عزمهما على توحيد جهودهما للتصدي للتحديات متعددة الأبعاد الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، استنادًا إلى صمود المواطنين وروح التضامن المشتركة، وذلك بعد أن عصفت جائحة كورونا (كوفيد-19) بشدة بالبلدين وخلفت خسائر بشرية فادحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، على هامش قمة مجموعة السبع في منتجع كاربس باي، في إنجلترا، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.

وأشارت الدولتان إلى استعدادهما للتعاون مع شركائهم الدوليين، ولا سيما مجموعة السبع ومجموعة العشرين؛ للعمل من أجل التعافي المستدام والعادل بعد أزمة كورونا.

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