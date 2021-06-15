والدة الطفل المعتدى عليه من متسابق «ذا فويس كيدز» تروى تفاصيل الواقعة

علقت شيماء حجازي والدة الطفل المعتدي عليه من متسابق «ذا فويس كيدز» الذي أدخل مفتاح في رأسه على تفاصيل الواقعة، قائلة: «حسن ومعاذ ليسا أصدقاء ولاتربطهم أي صلة صداقة بينهما، ونستطيع أن نقول فقط معرفة».

وتابعت في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": «كان جاي ساكن جار لينا فقط من تسع شهور ونحن نقيم في حلوان وحدثت مشكلة بسيطة في رمضان وعقب ذلك قيام معاذ بمضايقة نجلي حسن والتنمر عليه بكافة الألفاظ التي تضايقه».

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