الزراعة تواصل تنظيم ورش عمل لدعم المربى الصغير والارتقاء بالبحوث التطبيقية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة معهد بحوث صحة الحيوان تنظيم ورش عمل لدعم المربى الصغير حيث نظم المعهد التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ورشة عمل رابعة حول كيفية الارتقاء بالبحوث التطبيقية ذات المردود الاقتصادي وخدمة المجتمع ودعم المربي الصغير بمقر معمل بيطري طنطا بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطرية بالغربية وذلك من تكليفات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشارك في ورشة العمل الدكتورة حنان على فهمى وكيل معهد صحة الحيوان للبحوث وصحة البيئة والدكتور سعيد عرابي رئيس قسم بحوث المعامل الفرعية والدكتور عادل محمد عبد العزيز رئيس المعمل الفرعي بطنطا والدكتور أيمن يسرى مدير إدارة المشروعات بالمعهد والدكتور صلاح حجاج للاستزراع السمكي والثروة السمكية بحضور باحثي المعمل والدكتور حاتم أنور وكيل الطب البيطري بالغربية.

وقالت وكيل معهد صحة الحيوان للبحوث في تصريحات صحفية الأحد، أن ورشة العمل كانت حول كيفية الارتقاء بالبحوث التطبيقية ذات المردود الاقتصادي وخدمة المجتمع ودعم المربى الصغير والتوجيه بأن يكون محور البحوث حول “الحلول التطبيقية للمشاكل الحقلية” لتنمية الثروة الحيوانية لرفع مستوى المعيشة والاصلاح الاقتصادى تمشيا مع سياسة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشارت إلي أهمية حث الباحثين للتقدم لإدارة البعثات الأمريكية وأكاديمية البحث العلمى من خلال عرض المنح المقدمة ومناقشتها والإجابة على استفساراتهم وفرص الاشتراك لباحثى معمل طنطا مع الجامعات الدولية ومراكز الأبحاث المختلفة للارتقاء بالمنظومة البحثية والنشر الدولى لرفع التقييم العلمى لمعهد بحوث الصحة الحيوانية ومركز البحوث الزراعية على مستوى العالم.

وعقدت على هامش ورشة العمل لقاء مع الدكتور حاتم كمال أنور وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الطب البيطري الغربية لتنسيق التعاون والحث على مشاركة أطباء المديرية مع أطباء معمل طنطا لمكافحة الامراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان.

وناقش المشاركون في ورشة العمل أيضا خطوات فحص الاغذية ذات الاصل الحيواني وتقدير مدى صلاحية تلك الاغذية للاستهلاك الآدمي من عدمه وكذلك تدريب أطباء المديرية ورفع كفاءتهم من خلال بعض الدورات التدريبية المنعقدة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية الإقليمي بطنطا