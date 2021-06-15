ضبط مصنع يعيد تدوير مخلفات أم الخلول كعلف للطيور بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر، حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية؛ وذلك لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط أحد المصانع المخالفة التي تقوم بتجميع مخلفات أم الخلول وإعادة تصنيعها كعلف للطيور والحيوانات، بكمية قدرها 100 شيكارة ا بإجمالى كميه 4000 كيلو جرام.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع يقوم بإنتاج زبادى وطبع تاريخ لاحق ليوم الإنتاج، وذلك للاستفادة من زيادة مدة الصلاحية، حيث تم ضبط كمية قدرها 500 عبوة زبادى بدون تاريخ إنتاج وصلاحية، وضبط كمية من اللحوم المجمدة المصنعة وكمية من الكبدة المجمدة المصنعة بدون أى بيانات إنتاج وصلاحية بكمية قدرها 20 عبوة كبدة ولحمة مفرومة، وكذلك تم ضبط كمية من الخل بعدد 10 زجاجات خل زنة العبوة واحد لتر بدون أى بيانات إنتاج وصلاحية، وكذلك تم ضبط 25 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و45 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

كما تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وقيدت المحاضر بأرقام جنح أمن دولة وجارى عرض المحاضر اللازمة للمخالفين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الإدارة، وكذلك تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفى ذات السياق تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط 80 شيكارة أسمدة مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء، وتم ضبط سيارة محملة 30 شيكارة أسمدة مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء، وضبط مصنع جبن يعمل بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 1000 ك جبنة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الادمى.