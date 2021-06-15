صدور النسخة العربية لرواية «تاجرة الخرز» للكاتبة النيجيرية سيفى عطا

عن دار ثقافة للنشر والتوزيع٬ صدرت حديثا النسخة العربية لكتاب الأطفال للفتيات٬ تحت عنوان "المذكرات السرية"٬ من تأليف تيا ستيلتون٬ ومن ترجمة زينة إدريس.

في هذا الكتاب "المذكرات السرّية" الأطفال على موعد مع قصة جديدة من قصص "بنات تيا"٬ وفيه تكشف الكاتبة "تيا ستيلتون"٬ عن مذكرات فأرة جميلة عثرت عليها "بنات تيا" أثناء لمّ شمل نادي الشعر الجديد، وجدنَ يوميات طالبة غامضة درست في الكلية قبل سنوات بعيدة. من هي؟ ومن تكون؟ ولمعرفة ذلك، بدأت بنات تيا في التحقيق.

في هذه "المذكّرات السرّية" سيكتشف الأطفال حياة "بنات تيا" أخريات عشن في أكاديمية ماوسفورد منذ أربعين عاماً وتركن صندوقاً مغلقاً يحتوي الكثير من المذكرات والأسرار والمغامرات؛ ولكن ما هي قصة الكبسولة الزمنية؟ وهل لها علاقة بكاتبة المذكرات الغامضة؟ هذا ما يكشف عنه الكتاب.

كما صدر عن نفس الدار رواية جديدة بعنوان "خيري بايزيد"٬ من تأليف الكاتب الروائي عبد الكريم ابراهمي.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: "الحياة محن ومنح، ولا تكون منحة لا تسبقها محنة، أبداً، بل لا بد من المحن فيها، وهي التي تصنع طعماً للحياة..

هذه المسافة بين المحنة والمنحة أو بين التسليم القدري وبين السعي إلى التغيير تقطعها رواية الكاتب عبد الكريم ابراهمي التي تأتي حاملة اسم البطل والشخصية الرئيسية في الرواية "خيري بايزيد"، السالك طريق العشق كصوفي "عارف" أقام صلاة الحب مع من أحب تقرباً؛ ليكتشف في نهاية التجربة أن الأقدار لا نَسيرُ إليها بل نُسيّر لها.

ومن أفريقيا تحديدا النيجر٬ تطرح الدار النسخة العربية لرواية الكاتبة النيجيرية٬ سيفي عطا٬ المعنونة بــ"تاجرة الخرز"٬ ونقلتها للعربية المترجمة زينة إدريس.

وبحسب الناشر عن رواية "تاجرة الخرز": تشكل الحرب النيجيرية نقطة مركزية تتكئ عليها الأديبة سيفي عطا في تحديد الحقبة الزمنية لروايتها "تاجرة الخرز"؛ لذلك تحضر في الرواية لاجوس، يناير 1976، بعد ستّ سنوات من الحرب الأهلية النيجيرية لتمثل زمكانياً المرحلة التاريخية التي تسبق وتلي الحرب وما حصل خلالها من تغيرات سياسية واجتماعية بما فيها أنشطة التجسّس الأميركية داخل نيجيريا.

في هذه الراوية، تعيد سيفي عطا، ببراعتها وذكائها المميزّين، صياغة قصّة التجسّس الدولي من خلال تناول مكائد وسياسة الحياة الأسرية. "تاجرة الخرز" هي عبارة عن قصّة صداقة قصيرة تكشف عن سعي أمّ نيجيرية - وسط ترِكاتٍ من الصراع وعدم اليقين - إلى المساعدة على بناء بلدها من المنزل.

خيري بايزيد