إزالة 225 مخالفة إشغال طريق فى حملة مكبرة بكفر الدوار

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتشديد إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات، وإزالة كافة حالات إشغال الطريق، وتسهيل الحركة المرورية، داخل جميع مدن وقرى المحافظة.

في ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد على مرزوق، حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق مدينة كفر الدوار.

وأسفرت الحملة، والتي جاءت بإشراف من خالد الزقم، نائب رئيس المدينة، عن إزالة ٢٢٥ مخالفة إشغال طريق، وتحرير محضرين إشغالات، وتسهيل الحركة المرورية، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

كما وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة- بالتصدي لأعمال البناء المخالف وإنفاذ القانون، وتمكنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، من التصدي لأعمال بناء مخالف بنطاق المركز.

وقامت الوحدة بإزالة مباني وأعمدة خرسانية لطابق مخالف بأحد العقارات بقرية كوم اشو، بمساحة ٧٠ مترًا مربعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك من خلال قسم التعديات بالوحدة بالتنسيق مع الوحدة القروية بكوم اشو، بتأمين من قوات شرطة مركز كفر الدوار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع قسم الاشغالات ومديرية أمن البحيرة وذلك من أجل المساهمة في تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمباني المقامة على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة، وكذلك رفع الاشغالات من الطرق داخل وخارج جميع مدن وقرى المحافظة، من أجل المساهمة في السيولة المرورية دخل المدن.