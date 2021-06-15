عبدالفتاح البرهان يؤكد دعمه لمسيرة المنتخب الوطنى السودانى

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعم الحكومة الانتقالية لمسيرة المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم في مشواره الإفريقي، متمنيا أن يحقق المنتخب النصر الذي يسهم في عودة السودان لمواقع الريادة في مختلف المجالات.



وزار البرهان، برفقة عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا والأمين العام للمجلس الفريق الركن محمد الغالي يوسف، المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم، بملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم، بمناسبة تأهله لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ٢٠٢٢.



وأكد البرهان ضرورة العمل سويا من أجل رفع اسم السودان في المحافل الكروية والرياضية، والذي لا يقل مسؤولية عن حمل السلاح دفاعا عن الأرض والعرض، مشيدا بالروح الحماسية والقتالية والتناغم الكبير الذي استشعره أثناء زيارته ومشاركته تقسيمة المنتخب.



من جانبه، عبر الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن تقديره لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي والوفد المرافق على زيارتهم للمتتخب، والتي تركت أثرا طيبا على اللاعبين والإداريين، مشددا على ضرورة الالتفات لقضايا الرياضة والرياضيين.

وفي وقت سابق، أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي فى معالجة القضايا الأفريقية، كما رحب بمساعى الاتحاد الإفريقي لمعالجة أزمة سد النهضة والتوترات مع إثيوبيا.

ورحب البرهان، لدى لقائه بمكتبه، وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وعضوية كل من أدولي بكولي رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن والبرفسور محمد حسن ولباد كبير مستشاري المفوضية والسفير محمد بلعيش رئيس مكتب الاتصال الإفريقي بالخرطوم، بحضور مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية.

وأكد البرهان ثقته التامة في مقاربات الاتحاد الأفريقي لحل قضايا القارة داخل البيت الأفريقى، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود الناجحة للاتحاد في كل من ليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوداني.

إلى ذلك قدمت وزيرة الخارجية، تنويرا مفصلا للوفد الأفريقي، حول أزمة سد النهضة والتوتر الحدودي مع إثيوبيا، وجددت الوزيرة تمسك السودان بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.