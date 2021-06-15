ضبط وتشميع 3 مراكز تعليمية خلال حملة موسعة بكفر الدوار

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، باستمرار غلقها وضبط المخالفين، تزامنًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا".

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، اليوم، حملة موسعة لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة التعليمية بندر كفر الدوار برئاسة الأستاذ أشرف فؤاد.

وأسفرت الحملة والتي جاءت بإشراف من خالد الزقم نائب رئيس المدينة، عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بمنطقة شارع الجيش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

وتأتي هذه الحملات فى إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، نتيجة للتكدسات بمرتكز الدروس الخصوصية وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية، فضلاً عن عملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن الدولة قد وفرت العديد من مصادر التعلم المجانية التي تهدف لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل، ولاسيما من خلال استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي، مثل افتتاح قنوات تعليمية "مدرستنا ١، مدرستنا ٢" على التردد: ١٢٢٠٦، معدل ترميز: ٢٧٥٠٠، استقطاب رأسي"، وكذلك موقع التعليم الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، بجانب إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة لمساعدة أولياء الأمور في توجيه أبنائهم.

كما وفرت وزارة التربية والتعليم عددًا من منصات التعليم الإلكترونية، من بينها منصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/ ، ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/ ، وأيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية https://stream.moe.gov.eg، وكذلك منصة حصص مصر https://www.hesas.eg، فضلاً عن المكتبة الإلكترونية "ذاكر" https://study.ekb.eg/.

تشميع 3 مراكز تعليمية