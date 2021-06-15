ضبط لحوم غير صالحة وتلاعب فى أوزان الخبز فى حملات بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري للمواطنين.

حملات تموينية بالغربية

وبناء على المعلومات الواردة وتحريات الرقابة الإدارية والتي تفيد قيام بعض الأشخاص بمزاولة نشاط تصنيع وتعبئة وتغليف اللحوم المجمدة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا استخدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات ضمت مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقه رئيس قسم الرقابة بإدارة التموين ومفتشو قسم الرقابة التموينية.

حملات تموينية بالغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط المسؤول عن أحد مصانع تعبئة اللحوم المجمدة بناحية قرية منية إبيار، وذلك لقيامة بتصنيع وتعبئة لحوم وكبدة مجمدة بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا استخدام لحوم مجمدة بدون بيانات مجهولة المصدر وتفوح منها رائحة كريهه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات تموينية بالغربية

تم ضبط 65 كيلو جرام لحوم وكبدة مجمدة وتم التحفظ على هذة الكمية على ذمة المحضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير 8 محاضر إثبات حالة ما يبن 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 7 - 8 - 9 - 10 -11 جرام في الرغيف الواحد، ومحضر لعدم وجود لوحه مواعيد المخبز مخالفين التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2020

حملات تموينية بالغربية

وكانت حملة ضمت الدكتور خالد أصيل، مدير الإدارة العامة للصيدلة، وياسر مراد، مدير الرقابة ومحمد الشيخ مفتش التموين، والتفتيش الصيدلى، وأسفرت عن ضبط 150 ألف عبوة مكملات غذائية فيتامين c وزنك وأوميجا و700 كجم خامات داخل مصنع بير سلم بطنطا.

حملات تموينية بالغربية

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 17100 جنح ثان طنطا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 10 أطنان فول مستورد معبأ داخل أجولة غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائه على حشرات حية وميتة" ، و 110 أقراص "جاستوكاسين 57% مبيد حشرى" مجهولة المصدر، ومحظور تداوله بالمحلات العامة وغير مسجل بالجهات المختصة بحوزة مالك مصنع لطحن الحبوب بدون ترخيص، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

حملات تموينية بالغربية



وضبط 3 أطنان ملح طعام "معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.