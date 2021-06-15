الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكنيسة» تحتفل بالعيد الـ24 لرسامة البابا تواضروس أسقفا للبحيرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بالعيد الـ24 لرسامة  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أسقفًا عامًا على إيبارشية البحيرة بيد البابا شنودة الثالث.

 

ووُلِد البابا تواضروس الثاني باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة.

 

والتحق بجامعة الأسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975؛ وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985؛ والتحق بالكلية الإكليركية؛ وتخرج عام 1983.

 

وذهب وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

 

وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997؛ باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام بايبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئول عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوى وله العديد من العظات الروحية والكتابات.

 

وتم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني، وفاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثاني 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

 

وقد حصل البابا تواضروس الثاني على تزكيات من الأنبا دميان أسقف عام ألمانيا والأنبا سوريال أسقف ملبورن، والأنبا مكاريوس اسقف عام المنيا، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا اندراوس أسقف أبوتيج والآنبا رفائيل الآسقف العام.

 

وتم تجليسه كبابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وباشتراك كافة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومشاركة وفود من كل الكنائس في مصر والعالم.

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