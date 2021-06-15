ضبط 35 طن كراوية وينسون وفول مستورد مجهول المصدر فى البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.



أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط 80 شيكارة أسمدة مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء، وتم ضبط سيارة محملة 30 شيكارة أسمدة مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء، وضبط مصنع جبنة يعمل بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 1000 ك جبنة بيضاء.

⁦كما تم ضبط 20 شيكارة أسمدة مدعمة بأحد محلات الأسمدة وضبط 20 كرتونة شيبسى منتهية الصلاحية بأحد محلات البقالة بإجمالي 240 عبوة، وتم ضبط 100 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد محلات المبيدات الزراعية

كما أسفرت الحملة عن ضبط 90 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات البقالة ⁦، ضبط كمية 500 عبوة من الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية بأحد محلات الأدوية البيطرية ⁦و تم ضبط 130 عبوة بويات منتهية الصلاحية بأحد محلات البويات

⁦كما تم ضبط 25 طن كراوية وينسون مجهولة المصدر بأحد الثلاجات ⁦⁩تم ضبط 10 طن فول مستورد مجهول المصدر.⁩تم تحرير 20 محضر للمصانع والثلاجات والمطاعم لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية والنظافة والشهادات الصحية

تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفى حملات مكبرة بنطاق المحافظه وتم ضبط محل بدون ترخيص بوادي النطرون والتحفظ علي "150شيكارة اسمده ومغذيات زراعية مجهولة المصدر - 11كيس مبيد زراعى منتهى الصلاحية"

كما تم تحرير 16 محضر ضد مخابز بلدية بادكو لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم وجود سجل ،و ضبط بدال تمويني بتجميعه سلع تموينية بقيمة ٢٣٥١٧ جنيه بمركز كفر الدوار وتم ضبط ٧.٨٠٠ طن أرز مخالف ،و ١١٠٠ عبوة ايس كريم مجهولة المصدر - ٥ جزارين لعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي - ٩٦ عبوة بسكويت مخالفة وتم تحرير 15محضر تمويني بمركز ومدينة شبراخيت .