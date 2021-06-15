فى رابع أيامه.. أماكن ومواعيد فعاليات المهرجان الدولى للطبول

تستقبل المراكز الإبداعية التابعة لصندوق التنمية الثقافية٬ في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عروض الدورة الثامنة من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية٬ والذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان. ويستمر حتى 18 يونيو الجاري٬ تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

ويشهد مسرح بئر يوسف بالقلعة٬ عروض تقدمها كل من: فرقة إندونيسيا للإنشاد الديني بقيادة الفنان نور أخياري٬ فرقة "كنعان" الفلسطينية٬ الفرقة القومية للموسيقي الشعبية.

كما تستقبل قبة الغوري في مقرها الكائن بشارع الأزهر٬ عروض فرق: الفلبين٬ جنوب السودان 1٬ وفرقة مركز فنون الدقهلية.

وفي ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ تشارك فرق: فرقة جنوب السودان 2 ــ الفرقة القومية للفنون الشعبية ــ فرقة أوسكاريزما.

وفي حديقة الحرية أمام الأوبرا٬ تقدم عروض فرق: "الفالوجا" الفلسطينية ــ فرقة فنون السيرك البلياتشو والأطفال ــ فرقة نجوم القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة الفنان القدير سعيد الأرتيست وفرقتة الموسيقية.

وفي قصر الأمير طاز بحي الخليفة تقدم فرق: بنجلاديش للفنون الشعبية ــ فرقة رضا للفنون الشعبية ــ وفرقة بيب باند.

أما بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب فيستقبل عروض فرق: فرقة جمعية دنقلا السودانية ــ فرقة الساحل للفنون الشعبية ــ فرقة جامعة عين شمس.

يشار إلى أن دورة هذا من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية٬ يشهد مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول وهي: كولومبيا- الفلبين- أندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، بالإضافة الى إقامة الورش الفنية الدولية، الأولى فى حفل الافتتاح والثانية فى حفل الختام بالقلعة، والأخرى فى بعض أماكن العروض المختلفة، حيث تُشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة الثامنة من المهرجان وحوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.

كما تشهد دورة هذا العام من المهرجان الدولي للطبول٬ مشاركة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بأربع فرق هى: فرقة رضا، الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرقة الموسيقى الشعبية، فنون السيرك، الذين يعبرون برقصاتهم كل فنون مصر، كما تُشارك وزارة الشباب والرياضة بفرق من طلاب الجامعات الذين حصلوا على جوائز الإبداع منها جامعة عين شمس، بورسعيد، الأزهر، أسيوط، بالإضافة الى مشاركة فلسطين بفرقتين " الفالوجا، كنعان"، كما تُشارك فرق أخرى ايقاعية وفنون شعبية منها الطبول النوبية والالات الشعبية وكلاكيت..ألخ.

وعن المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية يقول مؤسسه الفنان انتصار عبد الفتاح: "هناك في الأفق البعيد بدأت رحلتي باحثا في خريطة العالم عن أسرار الثقافات ومعانيها٬ والترحال عبر أبوابها بحثا عن الإنسان والوطن. كانت فنون مصر التراثية هي مصدر إلهامي وفخري أن أكون مصريا٬ حملتني عبر أصواتها وألحانها وأنغامها٬ في عالم أوسع أفقا وأكثر رحابة".

وتابع: "بدأت محطتي الأولي في عام ١٩٩٠ في الغوص داخل أعماق شخصية مصر التراثية بحثا في حواريها وشوارعها وأقاليمها المختلفة عن تفردها وعبقريتها والتي ظهرت من خلال رصدي لكافة أشكال الفنون التراثية التي تزخر بها مصر".