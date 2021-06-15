الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة شقيق الإعلامى أحمد شوبير

شقيق الإعلامى أحمد
شقيق الإعلامى أحمد شوبير

أعلن نادي طنطا وفاة عضو مجلس إدارته عصام شوبير، شقيق الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، وتم الإعلان عن خبر الوفاة منذ قليل، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، للأصدقاء والمقربين من أسرة شوبير بطنطا وخارجها.
 

وأصدر النادي بيانًا نعى فيه الراحل والذي كان يعاني أزمة صحية منذ فترة صغيرة، وأعلن النادي أن تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من ساحة المسجد الأحمدي البدوي، والعزاء عقب صلاة المغرب بالسرادق المفتوح المقام بجراج نادى طنطا الرياضي.

 

ومن المنتظر أن يشهد مراسم الجنازة والعزاء عدد كبير من نجوم كرة القدم وجمهور طنطا وأعضاء الجمعية العمومية بنادي طنطا الرياضي.

 

يذكر أن الفقيد كان يُمثل أحد أهم جبهات المعارضة ضد قائمة رئيس النادي فائز عريبي ويُعد أحد أصحاب الشعبيات الكبيرة بالنادي ومدينة طنطا ومسقط رأسه في منطقة قحافة.

وفاة شقيق الإعلامى أحمد شوبير 
نادى طنطا الرياضى عضو مجلس صفحات التواصل الاجتماعي صلاة المغرب احمد شوبير الاعلام جنازة طنطا مجلس ادارة عزاء التواصل التواصل الاجتماعي ادارة تواصل الاجتماعي صفحات مسجد الأحمدي التواصل الاجتماع اصدقاء صلاة الظهر الإعلامي الوفاة الاجتماعي

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.. "بيان النجاح"

مصادر تكشف موعد انتهاء موجة كورونا الثالثة

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

العرب يدعمون مصر والسودان ضد التعنت الإثيوبى: «أمنهما المائى من أمننا القومى»

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أسفل كوبرى أبوحصيرة بدمنهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الإماراتية تبحث مع نظيرتها الإسرائيلية أوجه التعاون

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام

وكيل وزارة الأشغال فى غزة: بناء 3 مدن على الطراز المصري (حوار)