وفاة شقيق الإعلامى أحمد شوبير 

أعلن نادي طنطا وفاة عضو مجلس إدارته عصام شوبير، شقيق الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، وتم الإعلان عن خبر الوفاة منذ قليل، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، للأصدقاء والمقربين من أسرة شوبير بطنطا وخارجها.



وأصدر النادي بيانًا نعى فيه الراحل والذي كان يعاني أزمة صحية منذ فترة صغيرة، وأعلن النادي أن تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من ساحة المسجد الأحمدي البدوي، والعزاء عقب صلاة المغرب بالسرادق المفتوح المقام بجراج نادى طنطا الرياضي.

ومن المنتظر أن يشهد مراسم الجنازة والعزاء عدد كبير من نجوم كرة القدم وجمهور طنطا وأعضاء الجمعية العمومية بنادي طنطا الرياضي.

يذكر أن الفقيد كان يُمثل أحد أهم جبهات المعارضة ضد قائمة رئيس النادي فائز عريبي ويُعد أحد أصحاب الشعبيات الكبيرة بالنادي ومدينة طنطا ومسقط رأسه في منطقة قحافة.