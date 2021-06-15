نائب الرئيس اليمنى يثمن دعم التحالف العربى فى دحر الميليشيات

أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بالمواقف الوطنية والبطولية التي يسطرها أبطال الجيش في مختلف ميادين الحرية والكرامة وتضحياتهم الخالدة في مواجهة الميليشيات المدعومة إيرانيًا، معبراً عن تقديره لدعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم المستمر لدحر المليشيات الايرانية الإرهابية.



واطمأن صالح، خلال اتصال هاتفي أجراه، بقائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي، حسبما أفادت قناة (اليمن الفضائية)، على سير العمليات العسكرية وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات والميادين بمحور كتاف في محافظة صعدة، وحجم البطولات والتضحيات العظيمة التي يجترحها الأبطال في سبيل الدفاع عن الدين والوطن ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.



من جانبه عبر اللواء الهاشمي عن تقديره للاهتمام والمتابعة المستمرة للقيادة السياسية، منوهاً إلى العزيمة القتالية العالية للمقاتلين الأبطال واستبسالهم في مواجهة الميليشيات الانقلابية الإرهابية الإيرانية.

وعلى صعيد آخر، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية.



وأضاف التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية ‬⁩ أنه أحبط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.



كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قد أكد في وقت سابق أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.



وقال العميد تركي المالكي: "البروباجندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم".

وفي وقت سابق، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، استمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على محافظة تعز منذ انقلابها في عام 2014.

وأكد الإرياني في سلسة تغريدات نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، أن الحصار خلف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب.