صحيفة: إدارة بايدن تخطط لتعيين هادى عمرو قنصلا للشئون الفلسطينية

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتعيين مساعد وزير الخارجية للشئون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، قنصلا عاما للشؤون الفلسطينية.

وأكدت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن "عمرو سيشغل منصب القنصل الأمريكي في القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، والتي أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن نهاية الشهر الماضي عن إعادة فتحها".

من جانبها لم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أو تنفي تعيين عمرو، ولم تعلق على ما إذا كان بلينكن ناقش إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس خلال مكالمته مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد".

ويعتبر عمرو شخصية رئيسية وراء سياسات إدارة بايدن تجاه إسرائيل وفلسطين، بما يشمل إعادة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين دون قيد أو شرط (المساعدات التي تم تقليصها في فترة إدارة دونالد ترامب).

كما تم إرساله من قبل الإدارة الأمريكية لتسهيل خطوات التهدئة خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

و علي صعيد آخر ، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين في الولايات المتحدة الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أن يحصلوا عليه في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى وفاة ما يقرب من 600 ألف شخص في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال بايدن "لقد أحرزنا تقدما هائلا في الولايات المتحدة، الكثير من المناطق والولايات تعود إلى طبيعتها وانتعاشنا الاقتصادي يقود العالم، كما أن عدد الإصابات والوفيات ينخفض بشكل كبير ولكن لا يزال هناك الكثير من الوفيات"، مشيرا إلى أن متوسط الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة لا يزال يبلغ حوالي 370 حالة يوميا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.