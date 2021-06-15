بيل جيتس: الوقت ليس فى صالح العالم لمواجهة كورونا

قال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس إن زعماء مجموعة الدول السبع ملتزمون بمشاركة 870 مليون من جرعات لقاحات كورونا خلال العام المقبل، معتبرا أن الوقت ليس في صالح العالم لمواجهة الوباء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية قال جيتس: "مجموعة السبعة الكبار التزمت بمشاركة 870 مليونا من جرعات لقاح كوفيد-19 خلال العام المقبل هو خبر مرحب به.. لكن الوقت ليس في صالحنا".

وأضاف: "يجب توصيل اللقاحات الآن للمساعدة في السيطرة على الوباء في كل مكان وعدم تعطيل التقدم الذي أحرزناه".

بدوره، رحب برنامج "كوفاكس" الدولي للتطعيم بهذا الالتزام، إلى جانب الدعم المستمر لتصدير اللقاحات بنسب كبيرة، وتعزيز الترخيص الطوعي والإنتاج العالمي غير الهادف للربح.

وقال البرنامج إنه يتطلع إلى رؤية جرعات اللقاحات تتدفق إلى البلدان في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيعمل مع مجموعة الدول السبع والدول الأخرى التي كثفت جهودها لمشاركة الجرعات بأسرع ما يمكن وبإنصاف.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.