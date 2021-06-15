الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يدعو الأمريكيين للتطعيم ضد فيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن

بايدن
بايدن

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن  المواطنين في الولايات المتحدة الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أن يحصلوا عليه في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى وفاة ما يقرب من 600 ألف شخص في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس.


وقال بايدن: "لقد أحرزنا تقدما هائلا في الولايات المتحدة، الكثير من المناطق والولايات تعود إلى طبيعتها وانتعاشنا الاقتصادي يقود العالم، كما أن عدد الإصابات والوفيات ينخفض بشكل كبير ولكن لا يزال هناك الكثير من الوفيات"، مشيرا إلى أن متوسط الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة لا يزال يبلغ حوالي 370 حالة يوميا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.


كما ناشد بايدن الأمريكيين الذين لم يحصلوا على اللقاح أن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن، وقال: "إذا لم يتم تطعيمك احصل على التطعيم في أسرع وقت ممكن، لدينا الكثير من جرعات اللقاح، كما أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للتغلب على هذا الفيروس، والآن ليس الوقت المناسب لترك حذرنا".


وتشير إحصائيات جامعة جونز هوبكنز إلى وفاة أكثر من 599 ألفا و900 مواطنا أمريكيا حتى الآن جراء الإصابة بفيروس كورونا.


وحدد بايدن هدفا يتمثل في تلقيح 70 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول 4 يوليو، في حين وصلت 13 ولاية إلى هذا الحد تتخلف دول أخرى عن الركب، وقد تلقى 5ر64 بالمائة من الأمريكيين فوق سن 18 عاما جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.


جاءت تصريحات بايدن في بداية مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل كجزء من أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.

الولايات المتحدة اقتصاد الرئيس الامريكي الرئيس فيروس كورونا حالة كورونا الفيروس عدد الإصابات جامعة جونز هوبكنز بفيروس كورونا جونز هوبكنز

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.. "بيان النجاح"

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

مصادر تكشف موعد انتهاء موجة كورونا الثالثة

بايدن يدعو الأمريكيين للتطعيم ضد فيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية الجديدة توافق على مسيرة للقوميين اليهود فى القدس

الخارجية الإماراتية تبحث مع نظيرتها الإسرائيلية أوجه التعاون

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام