الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أسفل كوبرى أبوحصيرة بدمنهور

حادث سير
حادث سير

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بطريق "القاهرة- الأسكندرية"، أسفل كوبري أبو حصيرة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

 

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث أسفر كوبري أبوحصيرة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسكيل وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي.

 

والمصابون، هم: "أحمد محمد بكر، 15 عامًا، وصلاح أيمن رفيق، 18 عامًا، ومحمود برهام بصل، 40 عامًا، ومحمد أحمد روميح، 40 عامًا، ومحمود هاني بصل، 15 عامًا"، وتم عمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

 

وتحرر المحضر اللازم وتهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

 

كما شهدت محافظة البحيرة أمس الأول إصابة 19 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي، أمام قرية الشجاعة بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي.

 

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادي النطرون المركزي، يفيد بوصول مصابين بحادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي أمام قرية الشجاعة، وأسفر الحادث عن إصابة 19 عاملًا زراعيًا.

 

والمصابون هم كل من: "صلاح  كامل طاهر، 51 عامًا، ومحمود سعد محمد، 34 عامًا، وعبده رمصان العمروسي، 20 عامًا، وزكريا صبحي محمد، 50 عامًا، وعماد فرج موسى، 53 عامًا، وعبد العاطي فرج موسى، 27 عامًا، وصبحي عباس موسى، 57 عامًا، وخميسي إبراهيم عبد الرازق، 54 عامًا، ومحمود منير علي، 20 عامًا، وعلي عوض حسن، 35 عامًا، وعيد فايز عمران، 30 عامًا، وعادل عوض حسن، 33 عامًا، وعيد مرسي حسن، 51 عامًا، وجمعة حسن  بكر، 32 عامًا، وعلي عوض حسن، 35 عامًا.

بالإضافة إلى أحمد صبحي عباس، 29 عامًا، وحمادة محمود عمر، 29 عامًا، وياسر عبد الجواد محمد، 45 عامًا، والشحات قاسم عطية، 38 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

الإسكندرية حادث تصادم النيابة العامة محافظة البحيرة الإسعافات أمن البحيرة

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.. "بيان النجاح"

مصادر تكشف موعد انتهاء موجة كورونا الثالثة

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

العرب يدعمون مصر والسودان ضد التعنت الإثيوبى: «أمنهما المائى من أمننا القومى»

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أسفل كوبرى أبوحصيرة بدمنهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الإماراتية تبحث مع نظيرتها الإسرائيلية أوجه التعاون

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام

وكيل وزارة الأشغال فى غزة: بناء 3 مدن على الطراز المصري (حوار)