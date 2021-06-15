إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أسفل كوبرى أبوحصيرة بدمنهور

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بطريق "القاهرة- الأسكندرية"، أسفل كوبري أبو حصيرة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث أسفر كوبري أبوحصيرة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسكيل وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي.

والمصابون، هم: "أحمد محمد بكر، 15 عامًا، وصلاح أيمن رفيق، 18 عامًا، ومحمود برهام بصل، 40 عامًا، ومحمد أحمد روميح، 40 عامًا، ومحمود هاني بصل، 15 عامًا"، وتم عمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم وتهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما شهدت محافظة البحيرة أمس الأول إصابة 19 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي، أمام قرية الشجاعة بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادي النطرون المركزي، يفيد بوصول مصابين بحادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي أمام قرية الشجاعة، وأسفر الحادث عن إصابة 19 عاملًا زراعيًا.

والمصابون هم كل من: "صلاح كامل طاهر، 51 عامًا، ومحمود سعد محمد، 34 عامًا، وعبده رمصان العمروسي، 20 عامًا، وزكريا صبحي محمد، 50 عامًا، وعماد فرج موسى، 53 عامًا، وعبد العاطي فرج موسى، 27 عامًا، وصبحي عباس موسى، 57 عامًا، وخميسي إبراهيم عبد الرازق، 54 عامًا، ومحمود منير علي، 20 عامًا، وعلي عوض حسن، 35 عامًا، وعيد فايز عمران، 30 عامًا، وعادل عوض حسن، 33 عامًا، وعيد مرسي حسن، 51 عامًا، وجمعة حسن بكر، 32 عامًا، وعلي عوض حسن، 35 عامًا.

بالإضافة إلى أحمد صبحي عباس، 29 عامًا، وحمادة محمود عمر، 29 عامًا، وياسر عبد الجواد محمد، 45 عامًا، والشحات قاسم عطية، 38 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.