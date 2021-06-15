الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحالف دعم الشرعية باليمن‬: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى تجاه السعودية

طائرة حوثية مسيرة
طائرة حوثية مسيرة

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية.


وأضاف التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية‬⁩ أنه أحبط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.


كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قد أكد في وقت سابق أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.


وقال العميد تركي المالكي: "البروباجندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم".

 

وفي وقت سابق ، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني،  استمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على محافظة تعز منذ انقلابها في عام 2014.

 

وأكد الإرياني في سلسة تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر، أن الحصار خلف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لاكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب.

 

وقال: "أي جهود للتهدئة في اليمن لا تتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز وتضع حد لمعاناة أبنائها، هو جهد منقوص يدير ظهره لمعاناة 4 ملايين مواطن، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الانسانية".

 

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن والمبعوثين الدولي والأمريكي القيام بمسئولياتهم القانونية والانسانية، بتكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذا لاتفاق السويد.

 

وأضاف أن مليشيا الحوثي المدعومة من ايران استهدفت الأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمدنيين والنازحين بمحافظة مأرب خلال أول ستة اشهر من العام الجاري، بأكثر من 55 صاروخا باليستيا ايراني الصنع، و12 طائرة مسيرة، و3 صواريخ كاتيوشا، و6 قذائف و7 عبوات ناسفة‏.

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