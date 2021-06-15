أسباب الشعور بألم فى الثديين

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن شكوى العديد من النساء من شعورهن بألم كبير في الثدي عند الضغط عليه لكنهن لا يعرفن الأسباب هذا الالم، وتكون فكرة الاصابة بسرطان الثدي أول ما يخطر ببالهن، لكن هناك العديد من العوامل المسببة لذلك.
وجاءت أسباب ألم الثدي عند الضغط عليه في التقرير كالتالي:
- الدورة الشهرية: تعاني العديد من النساء من عدة أعراض تسبق موعد الدورة الشهرية، وهى تحجر الثدي، ما يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالألم الخفيف، خاصة عند الضغط عليه في وقت الدورة الشهرية.
- الحمل والرضاعة: خلال فترة الحمل تعاني النساء من وجود بعض الآلام في الجسم كله، خاصة القدمين والساقين والبطن والحوض والثدي، فمع نمو الجنين، توجد بعض التغيرات الهرمونية في الجسم، التي يمكن أن تؤثر عليه خاصة الثدي الذي يبدأ بتشكيل الخلايا المسئولة عن إفراز الحليب ولكن يختفي كل هذا بمجرد الولادة.
- استخدام حمالة صدر غير مناسبة: يمكن عند شراء حمالة صدر تختار المرأة مقاسات أصغر من مقاسها مما يعرض الثديين للضغط الشديد عليهما، وبالتالي يمكن الشعور بالألم عند الضغط على الثدي، لذلك يجب الحرص دائمًا على أخذ المقاسات الصحيحة للصدر، واختيار الحمالة المناسبة للثدي.
- التهابات في نسيج الثدي: ينتج الألم أحيانا في أغلب الأوقات في نسيج وخلايا الثديين بسبب حدوث التهابات داخلية نتيجة عوامل عديدة منها انسداد قنوات الحليب لدي السيدات أو التقاط عدوى معينة و في هذه الحالة لابد من استشارة الطبيب المختص حتى لا يتحول التعب إلى الإصابة بسرطان الثدي ويساعد السيدات على التخفيف من الالم.
- سرطان الثدي: من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بوجود ألم في الثديين عند الضغط عليهم هو وجود أورام سرطانية في الثدي الذي ينمو داخل الثدي ويهدد صحة وسلامة المرأة و معظم مريضات سرطان الثدي لم يعانين من الألم، بل يشعرن بوجود كتلة غريبة في بداية الأمر في الثدى أو وجود إلتهابات وأعراض عديدة أخرى وبالتالي تعتبر الأشعات المقطعية على الصدر شيء ضروري للتأكد من سلامة الثدي وعدوم وجود خلايا سرطانية او اورام حميدة.