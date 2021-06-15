السودان وسويسرا يتفقان على إحكام التنسيق فى المحافل الدولية

السودان وسويسرا يتفقان على إحكام التنسيق في المحافل الدولية

اتفق السودان وسويسرا على إحكام التنسيق في المحافل الدولية بما يحقق مصالح البلدين.



وعقدت لجنة التشاور السياسي السودانية السويسرية اجتماعات جولتها الثالثة، بمقر وزارة الخارجية السودانية، حيث ترأس وفد السودان في الاجتماعات السفير محمد عبدالله التوم مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية، بينما ترأست وفد سويسرا السفيرة سيري والت مساعدة وكيل الخارجية السويسرية لشؤون أفريقيا ومسؤولة الوكالة السويسرية للتعاون الدولي.



وناقشت الاجتماعات تطورات الأوضاع الداخلية في البلدين وأوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتحويلات البنكية وقضايا الهجرة والنزوح ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والسلام والأمن المستدام وحقوق الانسان في السودان وفي القرن الافريقي.



وتطابقت وجهات النظر حول أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تعزز علاقات التعاون بين البلدين وتدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.



وأكد التوم، ضرورة الدخول في شراكة حقيقية مع سويسرا لمجابهة التحديات الاقتصادية في السودان خاصة في مجال النظام المصرفي والتحويلات البنكية، ووعد بتوسيع وتعزيز مجالات التعاون الثنائي بين السودان وسويسرا في المجالات كافة.



من جانبها، رحبت سيري والت بالتطورات الايجابية في السودان وسعيه لاستعادة مكانته في المجتمع الدولي، مشيرة لاستعداد بلادها لدعم السودان في مجالات الأمن الانساني ورفع القدرات في المجالات العلمية والتقنية.

و في سياق متصل ، بحث مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، في اجتماع رأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، تطورات الأوضاع السياسية بالسودان والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية.



كما بحث المجلس قضية إعفاء وتعيين ولاة الولايات، واختار بالإجماع الدكتور حيدر الصافي، مقررا لمجلس شركاء الفترة الانتقالية.



كما اختار المجلس مقررية جديدة، ضمت بحرالدين كرامة من "التحالف السوداني"، والتوم هجو من "الجبهة الثورية".



ووجه مجلس الشركاء، المقررية الجديدة بوضع تصور متكامل لتنظيم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وعرضه على المجلس خلال ثلاثة أيام.