الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض الفيلم الروائى «الختم السابع» للمخرج السويدى إنجمار برجمان بمركز الحرية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية

يعرض نادي سينما الحرية٬ والذي ينظمه مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ الفيلم الروائي الكلاسيكي الطويل The Seventh Seal أو "الختم السابع"، من تأليف وإخراج المخرج السويدي إنجمار برجمان، وإنتاج عام 1957، وتبلغ مدة عرضه 96 دقيقة.

وفيلم "الختم السابع" من بطولة ماكس فون سيدو وبينجت أجورت٬ بيبي أندرسون٬ نيلز بوب، تدور أحداثه في أجواء من الفانتازيا والغرائبية٬ خلال العصور الوسطي٬ حول سعي رجل نحو أجوبة حول الحياة والموت، وجود الله كما إنه يلعب الشطرنج ضد قابض الأرواح خلال وباء الطاعون الأسود. يعتبر الختم السابع على نطاق واسع من أعظم الأفلام في السينما العالمية، وواحد من أكثر الأفلام تأثيراً.

فاز مخرج فيلم "الختم السابع" إنجمار برجمان بجائزة لجنة التحكيم الخاصة٬ كما ترشح لـ جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي.

 مناقشة رواية "بهجة الحضور" بقاعة المسرح 
كما تستقبل قاعة المسرح التابعة لمركز الحرية للإبداع٬ في السادسة والنصف مساء نفس اليوم٬ ندوة لمناقشة رواية "بهجة الحضور"، للكاتب الروائي محمد عطية محمود، والصادرة عن اتحاد الكتاب، و يتناول الرواية بالمناقشة والتحليل، الناقد شوقي بدر يوسف .

وتعد "بهجة الحضور"، حلقة من ثلاثية روائية، يعتمد بناؤها على الجزء الأول من ثلاثية روائية، وهو روايته الأولى "دوَّامات الغياب" بتأثير شخوصها واستحضار ذواتهم الغائبة، حيث تتمدد أدوار بعض شخصيات الرواية الأولى لتصير شخوصا رئيسة في متن الرواية الثانية "بهجة الحضور"، وتتعلق بها حالة من الوجود والتفسير الضمني لبعض ما كان يدور من أحداث في الجزء الأول اعتمادا على فلسفة البوح وانشطار الذات للتعبير عن ذاتها تارة وعن الآخرين وما حولها تارة أخرى في محاولة لتفسير العالم، ومعرفة وجوه جديدة من وجوه الحقيقة غير المكتملة".

يشار إلى أن "محمد عطية محمود " ناقد وكاتب صدرت له العديد من الأعمال الإبداعية٬ نذكر من بينها: 5 مجموعات قصصية هي: "على حافة الحلم" 2003، "وخز الأماني" 2004، "في انتظار القادم" 2009، "عيون بيضاء" 2016، "جمر اللحظة" 2019، بالإضافة إلى 4 كتب نقدية في السرد، وهو عضو اتحاد كتاب مصر، ونادي القصة بالقاهرة، ومحاضر بالعديد من المؤتمرات الدولية بالمجلس الأعلى للثقافة واتحاد الكتاب، ومؤتمرات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومكتبة الإسكندرية، وغيرها من الملتقيات الثقافية. 

الختم السابع إنجمار برجمان مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية فيلم روائي بهجة الحضور

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محمد عطية محمود يناقش روايته «بهجة الحضور» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

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