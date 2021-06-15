الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث إنقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي بمحافظة أسوان، ما أدى لمصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

وكشف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، أن مستشفيات جامعة أسوان استقبلت مصابي حادث انقلاب السيارة.


وذكر الدهشوري أن المصابين هم: كامل محمود النوبي ٣٠ سنة، وصابر أحمد سليمان ٤٣ سنة، ويوسف عبدالناصر ابراهيم ٢٥ سنة، و محمد علي الشاطر ٣٥ سنة، وإسماعيل عبدالناصر إبراهيم ٣٥ سنة.

 

وأوضحت إدارة مستشفي أسوان الجامعي، أنه تم نقل المتوفي إلى مشرحة أسوان وجاري الكشف علي المصابين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء بالخروج مع تحسن حالتهم أو الدخول في أقسام المستشفي المختلفة لاستكمال العلاج مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.

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