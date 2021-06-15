جمارك مطار القاهرة تضبط سجائر إلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا والحشيش

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب ساعتين ثمينتين وعدد من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا والحشيش المخدرين بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



كان ذلك أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة طائرة الخطوط البريطانية القادمة من لندن استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفي، وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ساعتين داخل الحقيبة الهاندباج الخاصة بالراكب.

وبالعرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتكليف لجنة مكونة من سامي نبيل وعمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول ومحمود سعيد جوهر مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب بدقة فتبين وجود ساعتين ماركة رولكس باهظتي الثمن و13 قطعة من مستلزمات السجائر الإلكترونية وأخرى على شكل ولاعة بداخلهم سائل الماريجوانا والحشيش المخدر وعبوات بلاستيكية بداخلها نبات الماريجوانا على شكل سجائر .

قرر أحمد سعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 63 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة فيما يخص المضبوطات من المخدرات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.