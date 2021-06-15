«صحة تنسيقية الأحزاب» تعقد اجتماعها بتشكيلها الجديد

عقدت لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكيلها الجديد، حيث رحب أمين سر اللجنة الدكتور رامي عبد الباقي، بالأعضاء الجدد وعرض خطة اللجنة، متضمنًا ما تم الانتهاء منه وأهداف اللجنة المستقبلية.

كما جرى تقسيم المهام الداخلية على أعضاء اللجنة حسب تخصصات كوادر اللجنة، وتمت مناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية خاصةً المتعلقة بالصحة، وما دار في لقاء اللجنة الأخير مع النقابة العامة للأطباء بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة لبحث نتائج اللقاء وما توصل إليه الاجتماع.

حضر الاجتماع الدكتور محمد غنيم أمين سر مساعد اللجنة، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد أبو النور، الدكتور محمد عز الرجال، و الدكتور محمد عبدالجليل، على هامش الاجتماع تم استضافة الصيدلي مرقص مدحت، المدرس المساعد بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية والاستماع إلى مقترحه الخاص بتحسين أوضاع مرضى الجذام بمصر.

في نهاية الاجتماع، احتفل أعضاء اللجنة بمرور ثلاث سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبر جميع الأعضاء عن سعادتهم بانتمائهم للتنسيقية، كما وعدوا ببذل كافة الجهود في سبيل استمرار نجاح الكيان العظيم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشي في الوريد".

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين