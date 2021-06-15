الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: لقاحات فايزر وأسترازينيكا توفر حماية ضد سلالة دلتا

لقاح فايزر
لقاح فايزر

كشفت دراسة بريطانية عن أن لقاحي فايزر- بيونتيك وأسترازينيكا المضادين لفيروس كورونا يوفران حماية قوية ضد سلالة دلتا التي أصبحت منتشرة بشكل كبير مؤخرا في بريطانيا.


وقررت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، أن لقاح فايزر- بيونتيك الكامل بجرعتين يوفر حماية بنسبة 96 بالمائة ضد الأعراض الخطيرة للمرض وأن لقاح أسترازينيكا يوفر حماية بنسبة 92 بالمائة ضد الأعراض الخطيرة، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة العامة البريطانية.


وأوضحت الهيئة أن نتائج الدراسة مهمة للغاية وتظهر أن اللقاحات توفر حماية كبيرة ضد دالأعراض التي تستدعي دخول المستشفى جراء الإصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا، وأكدت ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح في أقرب فرصة ممكنة للحصول على أقصى قدر من الحماية ضد جميع السلالات الحالية والناشئة.


وتم إصدار الدراسات مع تزايد المخاوف بشأن انتشار سلالة دلتا، وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أن التخفيف المخطط لقيود فيروس كورونا في 21 يونيو سيتم تأجيله إلى أربعة أسابيع إذ ترى بريطانيا تزايد حالات الإصابة بدلتا.

 

 تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا  واليمن. 

 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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