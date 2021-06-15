الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يزور محمية عجلون والحديقة الملكية النباتية بالأردن (صور)

محافظ مطروح يزور
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدكتور هاني الشاعر مدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا، حيث تم عرض نشاط الاتحاد ودوره في تقديم الدعم للمجتمعات المحلية على مستوى 7 دول، بالإضافة إلى دور الاتحاد  في الحفاط على التنوع الحيوي  مع التعرف على  برامجه والاطلاع على  إداره منابع المياه والحفاظ على البيئة وما يتم تنفيذه حاليًا من مشروع المراعي.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  لدولة الأردن الشقيقة، وذلك لبحث سبل تنمية المراعي والثروة الحيوانية،  مع تبادل الخبرات بين مزارعي ومهندسي مطروح والأردن مع  الظروف البيئية المشابهة. 

ودعا محافظ مطروح الاتحاد إلى العمل على توسيع نشاطه بمطروح، والعمل على إطلاق مزيد من  البرامج للحفاظ على النباتات الطبيعة والعطرية ونباتات المراعي، مقدمًا الشكر على ما قدمه الاتحاد من أنشطة من خلال مشروع المراعي.

وزار محافظ مطروح محمية عجلون الطبيعية، حيث تم التعرف على محتويات المحمية وما تضمه من مبنى يضم قاعات تدريب وقسم لعرض منتجات الجمعيات الأهلية مع ما يحتويه من  العديد من المنتجات الحرفية والغذائية التي تقدمها الجمعيات، والتعرف على الخدمات ومواقع الأكواخ التي تستخدم كفندق بيئ بالمحمية.

كما زار محافظ مطروح  الحديقة الملكية النباتية، وهي مؤسسة غير حكومية  تهدف إلى الحفاظ على التنوع النباتي والحيوي، والتى تم تأسيسها عام ١٩٩٩، وتقع على مساحه ٤٠٠ فدانًا، ومسجل بها  حتى  الآن  ٢٥٣٢ نوع نباتي. 

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد غادر إلى المملكة الأردنية، وذلك للمشاركة في  مؤتمر حول تنمية المراعي والثروة الحيوانية، والذي يستمر حتى 16 يونيو الجاري.

محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح يزور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
محافظ مطروح الأردن غرب اسيا الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة دعم المجتمعات المحلية

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