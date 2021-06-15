سفير مصر لدى اليابان يتفقد معرض الآثار الفرعونية المقام فى طوكيو

تفقد السفير المصري في اليابان أيمن كامل، معرض الآثار الفرعونية المقام في قاعة بونكامورا بالعاصمة طوكيو حتى نهاية شهر يونيو الجاري، بالتعاون مع المتحف القومي للآثار بمدينة لايدن الهولندية، تحت عنوان "مصر أرض الاكتشافات" ويضم المعرض ما يزيد على 250 قطعة أثرية.

وأبدى سفير مصر في طوكيو إعجابه بأسلوب عرض القطع الأثرية الفرعونية لاسيما المومياوات المصرية التي يبلغ عددها 12 مومياء مصحوبة بالتوابيت الأصلية ذات النقوش والألوان الطبيعية المحتفظة برونقها برغم مرور آلاف السنين.

وتجسد هذه المجموعة مظاهر حياة قدماء المصريين ومعتقداتهم عن الحياة والموت وتقدمهم في العلوم والفنون وامتلاكهم قدرات فائقة في كافة المجالات أبهرت الحضارة الإنسانية ومازالت اكتشافاتهم مستمرة حتى في العصر الحديث وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح أيمن كامل أن السفارة المصرية في طوكيو تعمل على استثمار هذا الحدث الهام للترويج للسياحة اليابانية إلى مصر، لاسيما مع الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير قريباً، وتتطلع إلى أن تستعيد الحركة السياحية من اليابان عافيتها عقب استقرار أوضاع قيود السفر التي تم فرضها نتيجة انتشار جائحة كورونا عالمياً.

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تؤكد دعم أفريقيا

وشارك السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في فعاليات مؤتمر القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

وألقى السفير محمد خليل كلمة حول نشأة وتطور الوكالة، والدور الذي تقوم به في دعم الدول الأفريقية الشقيقة، مستعرضاً محاور عمل الوكالة المتنوعة والموضوعات العديدة التي تغطيها، والدعم القوي الذي تحظى به من القيادة السياسية.

كما تناولت كلمة الأمين العام الدور الذي تقوم به الوكالة في إطار محاور المؤتمر الأربعة والتي تشمل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والنمو الأخضر، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض مجهودات الوكالة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ بما يتفق وتطلعات القارة الأفريقية في تحقيق حياة أفضل لشعوبها.

وتأتي مشاركة الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في فعاليات المؤتمر في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والمحكمة الدستورية العليا في تنظيم هذا المؤتمر السنوي رفيع المستوى، وفي ضوء تفعيل وتطوير دور الوكالة في أفريقيا بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التواجد المصري في شتى انحاء القارة.