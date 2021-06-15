«ممنوع المحمول».. 7 محظورات للمعاهد الأزهرية في لجان امتحانات الشهادة الثانوية

تبدأ المناطق الأزهرية، السبت المقبل، امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية التي تعقد وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لعدم انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن قطاع المعاهد أنهى الاستعدادات الخاصة للامتحانات، موضحًا أن إجمالى عدد طلاب الثانوية هذا العام يبلغ 113 الف و 800 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 187 طالبًا بالشعبة العلوم الإسلامية.

أوضح عبد العظيم أنه تم زيادة مقار اللجان، والتأكد من صلاحيتها لأداء الامتحان، ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التي يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات مكتب الوكيل، وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة غرفة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح.

“الدستور” تنشر المحظورات داخل لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية والتي جاءت كالتالي:

1 ـ تواجد جميع العاملين بالمعهد الساعة 8 صباحًا.

2 ـ ممنوع تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

3 ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

4 ـ التصحيح عقب انتهاء اللجان مباشرة أولا بأول ولا يتم التأجيل للغد.

5 ـ عدم التدخين داخل اللجان.

6 ـ تخصيص مراجع عددي وآخر فني.

7 ـ المصحح لا يكون مراجعًا فنيًا أو عدديًا.

قال الدكتور سلامة جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم وضع 12 طالبا في كل لجنة بامتحانات الشهادة الثانوية، مشيرا إلى أن هناك بعض اللجان توجد بها عشر طلاب فقط.



أضاف أنه سيتم توفير كمامات ومطهرات للطلاب على أبواب اللجان، وعزل أي طالب تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، حرصا على بقية الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه سيتم تعقيم اللجان أولا بأول عقب كل امتحان، طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على صحة الطلاب، وضمانا لعدم تعطيل العملية الامتحانية، وإرسال رسالة طمأنة للطلاب بأن اللجنة مؤمنة تماما.

ولفت إلى أنه أصدر تعليماته لرؤساء المناطق الأزهرية، بضرورة متابعة الامتحانات على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين، والتأكد أن اللجان يسودها الهدوء التام حرصا على مصلحة الطلاب.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تحقيق مبدأ العدالة في امتحانات الشهادة الثانوية، و تيسير السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل جيد، وتوفير الجو المناسب لهم دون إفراط أو تفريط.