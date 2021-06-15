الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من رصف طريق المعصرة الجديد ببنى سويف

طريق المعصرة الجديد
طريق المعصرة الجديد ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإثنين، على ضرورة استمرار المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية.

وفي هذا السياق، وَرَدَ تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة المحاسب نشأت معبد متضمنا الإشارة إلى متابعة نهو رصف طريق المعصرة الجديد ووضع علامات الاسترشادية الفسفورية به، وإزالة المطبات العشوائية بطريق منشأة الأمراء، فضلًا عن تمهيد طريق منشاة طاهر- براوة، وطريق النويرة - إهناسيا، وطريق النويرة - بنى سويف، ومدخل عزبة تمام كساب، وطريق المسيد، وقريه قلة، وكذلك طريق المشارقة، وطريق منشأة كساب.

بينما تمكنت الوحدة من رفع 110 أطنان من القمامة والأتربة بالطرق والشوارع الرئيسية للمدينة، وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي قاي والنويرة والعواونة وبراوة وننا، كما تضمن متابعة القافلة التثقيفية بقرية المسيد، والتي تناولت بعض العادات الاجتماعية مثل ختان الإناث، كما قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة 60 كشاف بمناطق متفرقة من المدينة، ومن ناحية أخرى تم إصلاح خط الصرف الصحي وأعطال مياه الشرب بقرية النويرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفى سياق منفصل، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.  

 جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم"أمس"إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 2000 متر بنطاق مركز ومدينة ببا، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 513 حالة تعد على مساحة إجمالية 202 ألف و711 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء  الحملة وحتى  اليوم.

بني سويف محافظ بني سويف الوحدة المحلية غلق المحال التجارية دكتور محمد هاني غنيم

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