مصرع عامل في حادث تصادم توك توك بسيارة في بنى سويف

لقي عامل مصرعه في حادث تصادم توك توك مع سيارة بالمدينة الصناعية (العلامة) بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بمصرع عامل في حادث تصادم توك توك مع سيارة بالمدينة الصناعية العلامة بشرق النيل.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لعامل ويدعي "عبده. م. خ"20 سنة، عامل بمصنع ملابس ومقيم بالجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.



وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق سنور بحوالي 10 كم اتجاه المنيا بنطاق محافظة بنى سويف.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق سنور بحوالي 10 كم اتجاه المنيا

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة منى أحمد حمدالله 58 سنة والمصابين هم محمد أحمد حمدالله 35 سنة مصاباً بنزيف بالمخ ما بعد الارتجاج، محمد كريم أحمد 6 سنوات مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكريم أحمد محمد حمدالله 35 سنة، مصاباً بنزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.